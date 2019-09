Juwelier aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht voor derde maal beschoten

De Irakese broers Nawar (33) en Bashar (24) vertelden eerder in het AD Utrechts Nieuwsblad dat ze blij dat ze weer open kunnen, maar dat ze wel voorzorgmaatregelen hebben genomen nadat in juli schoten werden gelost. Ze hadden camera’s opgehangen en voor kogelwerend glas gezorgd. Wie het op hen gemunt hadden, zeiden ze niet te weten. Hun zaak werd kort na de opening voor het eerst onder vuur genomen. Dat was op 23 juli. Twee dagen later was het weer raak. De politie toonde recent camerabeelden van een fietser die het pand onder vuur nam. Hij was in het zwart gekleed, en vluchtte na zijn daad in de richting van Maarssen.