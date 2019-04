Kaarsvet van kaarsen 24 Oktoberplein wordt omgesmolten tot speciale Domkaarsen

FIOD arresteert Utrechter om mogelijke financie­ring van terrorisme

17:35 De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen, uit Utrecht en Eindhoven, aangehouden in een onderzoek naar zogenoemd hawala-bankieren, een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld. De beide verdachten zouden voor derden tienduizenden euro’s hebben overgemaakt, ook naar mensen in gebieden die onder controle stonden van terreurorganisaties IS en Jabhat al-Nusra.