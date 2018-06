Kaartjes voor gewonde agent stromen binnen

Omwonenden verdenken hangjeugd van brandstich­ting bij slijter

14:47 De brand bij slijterij W. van Schaik in het winkelcentrum van Vijfheerenlanden afgelopen nacht in Vianen lijkt een waarschuwing te zijn aan het adres van de slijter. Bemoei je niet te veel met onze zaken. Tenminste, de omwonenden denken daar zo over. Het plein is in handen van ongure types die met name in de nachtelijke uren voor veel overlast zorgen.