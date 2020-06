Kaas eten van een lopende band kan binnenkort bij de Kaasbar in Utrecht: ‘Zie je truffelkaas voorbijkomen en wil je die niet, laat je die gewoon gaan’

Initiatiefnemer en kaasliefhebber Omar Waseq kijkt uit naar de opening van de Kaasbar. Hij doet dat niet alleen, maar samen met zijn compagnon van het Filmcafé, Alwin Beumer. ,,We wilden samen al langere tijd een horecazaak starten in het centrum van Utrecht. Toen we hoorden dat twee jongens uit kaasfamilies in Amsterdam een kaasbar waren begonnen die ook nog eens heel succesvol is, hebben we hen benaderd en zijn we langsgegaan bij de Amsterdamse Kaasbar. We waren enorm onder de indruk en drie weken later besloten we de Kaasbar in Utrecht te starten”, vertelt Waseq.