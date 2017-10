'Kamertekort in Utrecht groeit alleen maar'

De cijfers uit de monitor zijn tegenstrijdig met de conclusies die de gemeente Utrecht trok over het kamertekort in Utrecht, meent Vidius. ,,De goede verhalen van de gemeente Utrecht (4000 nieuwe studentenwoningen op komst) over de afname van het woningtekort zijn niet terug te zien in de praktijk'', meent Vidius. ,,De grootste projecten worden pas op zijn vroegst in 2021 opgeleverd, meent Vidius.



Voorzitter Martijn Grul: ,,Er moet simpelweg meer gebouwd worden. Niet in 2021, niet over vijf jaar, niet volgende week, maar nu meteen.”