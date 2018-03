Kamerzoekende studenten kamperen uit wanhoop op Janskerkhof Utrecht

VideoGeen kraampjes met bloemen, maar tenten stonden er vandaag op het Janskerkhof in Utrecht. Op deze manier wilden binnen- en buitenlandse studenten aandacht vragen voor de krappe woningmarkt en dure studentenkamers in de stad.

Actiegroep ‘We Want Woonruimte’ en de Bond Precaire Woonvormen sloegen de handen ineen om meer aandacht te vragen voor de onzekere woonsituaties waarin studenten vaak verkeren. Vanmiddag om 14:00 uur zetten de studenten hun tenten op op het Janskerkhof om tot 18:00 uur te demonstreren.

Vooral internationale studenten blijken het moeilijk te hebben met de zoektocht naar een woonruimte. Op Facebookpagina’s waar kamers worden aangeboden, wordt vaak nadrukkelijk gezocht naar Nederlandse studenten. ,,En dat terwijl er voor internationale studenten vaak meer druk zit achter het vinden van woonruimte. Als zij geen kamer kunnen vinden, hebben ze alleen hostels en af en toe een slaapplek bij vrienden om op terug te vallen’’, aldus Abel Heijkamp van de Bond Precaire Woonvormen.

Volledig scherm Studenten demonstreren op het Janskerkhof in Utrecht tegen de woningnood in de stad. © Sem van der Wal

Hoge huur

Een van de demonstranten op het Janskerkhof is de Italiaanse student Eugenio Marcigliano. Hij deelt flyers uit aan nieuwsgierig kijkende omstanders. ,,Ik heb veel geluk gehad met het vinden van een woning, maar vaak hoor ik andere verhalen. Er wordt soms zo’n hoge huur aan internationale studenten gevraagd dat ze het niet kunnen betalen en sommigen vinden zelfs helemaal geen woning.’’ Marcigliano woont sinds twee jaar in Nederland. Het eerste jaar woonde hij op de campus in Den Haag. ,,Daar mocht ik helaas maar één jaar blijven, maar gelukkig vond ik snel een betaalbaar appartement.’’

Wouter Overman heeft minder geluk gehad. Niet lang geleden was hij nog dakloos. ,,Ik moest mijn huis uit omdat de huisvester het pand ging renoveren, maar er is mij nooit een andere woning aangeboden. Na lang hospiteren heb ik nu eindelijk iets gevonden.’’ Overman hospiteerde drie maanden lang, ongeveer vijf keer per week, en sliep in de tussentijd bij vrienden.

Volledig scherm © Sem van der Wal

Universiteiten en gemeenten moeten volgens Heijkamp snel hun verantwoordelijkheid nemen. ,,Zij moeten zich eens achter hun oren gaan krabben. Er worden veel internationale studenten naar Nederland gehaald, maar als het op het vinden van woonruimte aankomt, moeten studenten het zelf uitzoeken.’’ Met de demonstratie hoopt de Bond Precaire Woonvormen te zorgen voor solidariteit onder huurders. ,,Het is belangrijk dat huurders weten dat ze niet alleen staan in die situatie’’, zegt Heijkamp.

Overeenkomsten met huisvesters

De Universiteit Utrecht (UU) zegt goede huisvesting voor zowel Nederlandse als internationale studenten erg belangrijk te vinden, maar is zich er ook van bewust dat de huisvesting van internationale studenten een issue is. ,,Vooral in september is er veel vraag naar kamers en internationale studenten hebben dan geen huis om op terug te vallen. De UU heeft daarom overeenkomsten met verschillende huisvesters die speciaal woonruimte beschikbaar stellen voor internationale studenten’’, zegt Wietske de Lange, woordvoerder van de Universiteit Utrecht.