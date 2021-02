Kamperen bij -10 graden: ‘Sommige mensen overwinteren in Spanje, wij in Maartensdijk’

Bilthoven wil leegstand voorkomen: komen er woningen in plaats van winkels in De Kwinkelier?

13 februari Woningen in plaats van winkels in De Kwinkelier in Bilthoven. Op die manier wil het college voorsorteren op het tijdperk na corona en leegstand voorkomen in het te renoveren winkelcentrum. ,,We zetten de rem erop.”