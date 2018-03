Kampioenschap lonkt, maar herdenking Reduan Bakkali is veel belangrijker

Agenda Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

10:10 Naast je verkleden als je favoriete superheld is er op de Heroes Dutch Comic Con de mogelijkheid om bekende acteurs en actrices te ontmoeten. Onder meer Emilie de Ravin van de serie Once Upon A Time en Mark Sheppard, bekend van Star Trek, gaan gedurende het evenement met fans op de foto. Ook acteur Dwight Schultz, beter bekend als Murdock van The A-team, is aanwezig. De Heroes Dutch Comic Con is zaterdag te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur en zondag tot 17.00 uur.