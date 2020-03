Kanaaldrama: wat deed Utrechtse vader met zoontje (3) dat niet kan zwemmen bij ijskoude water?

De vader werd 18 december opgepakt. Zijn auto stond in de buurt van het kanaal in Ubbena geparkeerd. Sven, het zoontje van de man, was daar met zware onderkoelingsverschijnselen door agenten uit het water gehaald. Het kindje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op oudejaarsdag overleed. De officier van justitie zei dat hij misschien niet met het doel naar in de richting van Assen is gereden om zijn kindje te doden. ,,Maar wat nog altijd als een paal boven water staat, is wat daar is gebeurd bij dat viaduct, aan het kanaal in het pikdonker. Wat moest hij daar met Sven?”