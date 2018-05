Kandidaat-raadslid mogelijk betrokken bij meer plofkraken

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de 30-jarige Steven K. uit Utrecht bij meerdere plofkraken betrokken is. Dat bleek vrijdag tijdens de eerste inleidende strafzaak tegen K. en twee medeverdachten. Het drietal wordt verdacht van een mislukte plofkraak in Druten eind februari 2018.

De zaak kwam enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart in het nieuws, toen bleek dat K. een kandidaat-raadslid was voor de lokale partij Stadsbelang Utrecht. Medeverdachten Jackie E. (23) en Abdel T. (24) werden door snel politieoptreden opgepakt. Zij hadden de deur van de lokale Albert Heijn al geforceerd en hadden een ING-pinautomaat opengebroken, maar de gealarmeerde politie was snel ter plaatse. Niet veel later werd op een andere locatie Steven K. opgepakt. Hij lag te slapen in een busje van zijn bedrijf. Hij wordt verdacht van het regelen van vluchtauto’s en reed E. en T. naar de supermarkt in Druten.

Het OM onderzoekt bovendien of het drietal ook aan andere plofkraken is te linken. Dat onderzoek loopt nog. Wat volgens het OM wel vaststaat is dat zij op andere locaties verkenningen hebben uitgevoerd, om er zo achter te komen of deze locaties geschikt zouden zijn voor het plegen van een plofkraak. De advocaat van K. spreekt van ‘een erg vaag dossier’ en spreekt tegen dat K. betrokken zou zijn bij plofkraken. „Hij heeft last van diabetes en had een hypo. Daarom lag hij in die bus, want hij kon niet verder rijden.”

Explosief

Jackie E. heeft een bekennende verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid, maar zijn advocaat Sidney Smeets is van mening dat van het plegen van een (mislukte) plofkraak geen sprake is. „Het feit dat er mogelijk een explosief voor handen was wil niet zeggen dat er ook een explosie plaats zou vinden. En voor de duidelijkheid: er heeft ook geen explosie plaatsgevonden.”

De advocaten van de drie verdachten vroegen de rechtbank hun cliënten voorlopig op vrije voeten te stellen, in afwachting van het strafproces. De rechtbank besloot echter dat alle drie de verdachten voorlopig vast blijven zitten.