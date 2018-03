Kandidaat-raadslid Stadsbelang Utrecht in de cel in verband met plofkraak

De 30-jarige man werd op 24 februari 2018 samen met twee andere Utrechters van 23 en 24 jaar aangehouden in het Gelderse Druten. De twee Utrechters werden op heterdaad betrapt toen zij de ruit van een Albert Heijn-supermarkt hadden vernield. Zij hadden het voorzien op de ING-pinautomaat in de winkel. De gealarmeerde politie wist hen aan te houden nog voor dat ze automaat konden opblazen. Ze hadden gereedschap en explosieven bij zich. Even later hield de politie ook Kilian aan. Hij werd even verderop slapend aangetroffen in een bestelbusje van zijn bedrijf. Zijn voorarrest is onlangs met 90 dagen verlengd. De verdachte zit vast in de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn.

De politie zei destijds dat de aanhouding van de drie Utrechters niet zonder gevaar was. „Ze hadden zware explosieven bij zich om de pinautomaat mee op te kunnen blazen. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de explosieven na de aanhoudingen veiliggesteld en meegenomen. Ze zijn tot ontploffing gebracht in het buitengebied,” zei een politiewoordvoerder na de arrestaties.

Eerder in aanraking met justitie

Kilian staat tiende op de kieslijst van de lokale partij Stadsbelang Utrecht en heeft afgelopen week contact gehad met Bos. In dat gesprek heeft hij aangegeven dat hij afstand doet van zijn raadszetel in het geval dat hij gekozen zou worden. Vier jaar geleden stond Kilian ook op de kandidatenlijst. Destijds stond hij zesde en kreeg 119 stemmen. Het is niet de eerste keer dat Kilian in aanraking komt met justitie. In 2014 moest hij bij de politierechter verschijnen, omdat hij verdacht werd van mishandeling. Hij zou iemand een gebroken neus en losse tanden hebben gestompt.

Lijsttrekker Bos zegt zich machteloos te voelen. „Het is verschrikkelijk nieuws en het gaat om een ernstige verdenking. Maar het is ook een verdenking en hij is nog niet veroordeeld.” Bos stelt dat hij de afgelopen dagen heeft geprobeerd zijn partijgenoot te beschermen. „Maar het is ook duidelijk dat bekend moest worden om wie het ging. Zijn naam ging al dagen rond in het geruchtencircuit. Vanuit het belang van de partij ben ik blij dat dit nu naar buiten komt. Voor ons is het boek nu gesloten. Wij willen door.”