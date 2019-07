Kans op het Eurovisie Songfestival in Utrecht steeds kleiner: er is geen geld voor

Naar verluidt moet de organiserende stad met miljoenen euro’s over de brug komen. Voor de gemeenteraad van Breda waren de financiële risico’s reden zich eerder deze week terug te trekken uit de strijd. Andere steden, zoals Den Bosch en Arnhem, zijn wel bereid miljoenen te betalen of daarvoor garant te staan. Nu een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad hier niets voor voelt, staat de stad op forse achterstand. ,,Ik acht de kandidaat-stelling van Utrecht niet zo kansrijk, gezien de financiële bijdrage die waarschijnlijk geleverd moet worden én de financiële positie van Utrecht’’, zegt raadslid Jan Wijmenga van coalitiepartij de ChristenUnie.



Geld is niet de enige hobbel. De locatie voldoet ook niet aan de gestelde hoogte-eis. Geen van de hallen van de Jaarbeurs is 18 meter hoog. Deze hoogte is nodig om de studio met alle apparatuur in te kunnen richten. Van alle locaties die in beeld zijn, voldoen alleen de Gelredome (Arnhem), Ahoy (Rotterdam) en de Brabanthallen (Den Bosch) aan deze voorwaarde. Volgens een woordvoerder van de Jaarbeurs heeft Utrecht inmiddels wel ‘een passende oplossing gevonden’. Welke dat is, wil ze niet zeggen. ,,Die brengen we in het bidbook in.’’