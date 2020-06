Kans van 0,5 procent, maar in IJsselstein gebeurde het... merrie Stakkie krijgt een tweeling!

Een grote verrassing voor Conny en Bert Vink uit IJsselstein vrijdagavond: hun merrie kreeg twee veulens. De eigenaren wisten helemaal niet dat merrie Stakkie zwanger was van een tweeling. En dat béide veulens levend ter wereld kwamen is helemaal een zeldzaamheid.

,,De merrie was enorm snel al heel dik”, zegt Conny. ,,Ik vond het al wel vreemd en had een beetje zo’n onderbuikgevoel.” En dat gevoel bleek te kloppen, want er kwamen niet één maar twee kleine paardjes ter wereld. Conny vertelt dat de bevalling moeizaam ging, maar dat met wat hulp het eerste veulen geboren werd.

Nog een paar pootjes

Het veulen leek na de bevalling levenloos, maar kon gelukkig worden bijgebracht. ,,Toen zag ik ineens weer een paar pootjes, en trok ik er zo nog een veulen uit”, vertelt Conny. ,,Het was heel bizar en onverwachts.” Toen ze het later op internet opzocht, bleek dat bij maar een half procent van de paardentweelingen beide veulens levend ter wereld komen.

,,De veulens worden meestal te vroeg geboren, of sterven al voor de geboorte”, zegt Conny. Het is daarom extra bijzonder dat de veulens allebei gezond geboren werden en dat hun moeder zelfs acht dagen over tijd was. Het merrie-veulen is wat kleiner dan normaal, maar volgens Conny wel erg levendig en speels, en het hengst-veulen is van een normale grootte.

Heel bijzonder

,,Wij zijn hobbyfokkers en hebben zeven fokmerries, maar we hebben nog nooit een gezonde paardentweeling geboren zien worden. Het is echt heel bijzonder”, zegt Conny. De paardjes mogen nu steeds een paar uurtjes per dag naar buiten met hun moeder, in de wei achter het huis. ,,Ze mogen steeds wat langer naar buiten, en blijven nog zeker vijf maanden bij hun moeder.” De veulens hebben nog geen namen, die moeten Conny en Bert nog verzinnen.