Kaori en vier anderen zaten als ratten in de val bij brand naast Domtoren: ‘We konden het huis niet uit’

UPDATEDe bewoners van het huis aan de Servetstraat boven Grieks fastfoodrestaurant Dimitri Petit, waar in de vroege ochtend brand uitbrak, zaten als ratten in de val. ,,Ik lag te slapen en zag opeens allemaal rook naast de verarmingsbuizen omhoog komen”, zegt bewoonster Kaori.

De Japanse staat in een ochtendjas op de stoep bij de woning waar ze een paar uur net als vier anderen met hulp van een ladderwagen door de brandweer is gered. ,,Het ging allemaal heel snel. Omdat de elektriciteit het niet meer deed, konden we het licht niet aandoen. Met de zaklamp van de telefoon aan ben ik richting de de trap gelopen. Maar omdat het vuur daar waarschijnlijk is ontstaan konden we het huis niet uit.”

Volledig scherm Kaori (links) staat buiten in haar badjas, net terug uit het ziekenhuis. © AD

De buurman belde 112, waarna de brandweer snel ter plaatse was en Kaori en de andere bewoners uit hun benarde toestand konden worden gehaald. Zelf werd ze als enige per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook had ingeademd. De anderen kregen ter plekke zuurstof.

,,Het gaat gelukkig nu wel weer. Ik ben blij dat mijn dochtertje vannacht niet bij mij sliep, maar bij haar vader elders. Ik ga zo kijken wat de schade is", zegt Kaori. Een ding is duidelijk: ,,Het was behoorlijk eng.”

Schade

Medewerkers van calamiteitendienst Dolmans zijn bezig de ergste schade te verhelpen. Omdat de brand waarschijnlijk in de meterkast ontstond, is Stedin aanwezig om de elektriciteit te repareren. Of alle bewoners vandaag kunnen terugkeren is niet bekend.

Volledig scherm Medewerkers van Stedin werken aan herstel van de electriciteit. © AD

De winkels naast de woning waar brand uitbrak, zijn gewoon open. Er hangt wel een penetrante brandlucht in de omgeving. De brand die rond 6.00 uur ontstond, ging gepaard met grote rookontwikkeling. Om uitbreiding te voorkomen werd opgeschaald naar grote brand. Na een uur werd het sein brandmeester gegeven.

Door snel optreden van de brandweer is erger voorkomen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hoe de brand in de meterkast is ontstaan, is niet duidelijk.

