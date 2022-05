Kapotte lamp verraadt notoire drankrijker opnieuw: ‘Kennelijk wil deze man niet van zijn fouten leren’

Gemeente Nieuwegein wil met inwoners in gesprek over invulling A12-zone

De gemeente Nieuwegein wil in gesprek met haar inwoners over de invulling van de A12-zone. Het gebied aan weerszijden van de snelweg A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten is aangewezen als kansrijke locatie voor nieuwe woningen, bedrijven en natuur- en recreatiegebied.

3 mei