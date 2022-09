Kardinaal De Jong krijgt postuum Yad Vashem-onderscheiding

column Jerry zet zich schrap voor nieuwe energiecri­sis die ‘grimmiger’ zal uitpakken dan die van 1973

Ach, corona, weet u nog...? De stad was uitgestorven. Op de Singel kuierden we in lange voetgangersfiles achter elkaar aan. Het bezoek aan de supermarkt was een uitje. We stonden opgewonden in de rij voor een vaccinatie, en bediscussieerden als amateurvirologen onder elkaar de voor- en nadelen van Pfizer, Moderna en Janssen.

17 september