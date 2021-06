Kardinaal Eijk neemt drie maanden rust: ‘Tien dagen hoge koorts hadden grote fysieke impact’

Zijn vrouw overleed en kinderen gingen uit huis, dus verruilt Frans (67) woning voor een piepklein tinyhouse

12:51 Piepklein wonen, veel mensen willen het. Binnenkort kan het ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is niet alleen om een kleinere voetafdruk achter te laten, maar ook om iets aan de woningnood te doen. Of omdat het gewoon praktisch is.