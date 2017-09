Kartkampioen Esmee (12) verslaat bijna alle jongens

Het begon allemaal in de Kartfabrique in Utrecht, waar haar broer op karten zat. ,,Mijn moeder en ik gingen altijd mee en toen zei ik: dit wil ik zelf ook gaan doen. Zo begon ik op mijn zevende met karten’’, vertelt Esmee. Het viel haar leraren al snel op dat ze te maken hadden met een meisje met lef en talent, en ze moedigden haar aan om door te groeien. Inmiddels rijdt ze in de top van de klasse tot 12 jaar, volgend seizoen gaat ze naar de MiniMax-klasse tot 13 jaar.

Bijna elk weekend traint ze op het circuit waar de eerstvolgende wedstrijd gaat plaatsvinden. Tijdens een wedstrijdweekend zit ze van vrijdag tot en met zondag in de kart. Daarnaast doet ze meerdere keren per week aan fitness, samen met een personal trainer, omdat sterke spieren belangrijk zijn als je in de kart zit. Esmee: ,,Dat is om niet moe te worden en om goed te kunnen sturen. Eerst had ik spierpijn na het karten, maar nu niet meer.’’

Oude spullen

Esmee vindt het stoer dat ze bijna alle jongens verslaat op de kartbaan. ,,Jongens denken vaak dat meisjes het niet kunnen, maar dat is niet zo. Meisjes kunnen zelfs beter sturen dan jongens. Wij maken mooie lijnen en zijn daardoor sneller.’’ Het is volgens moeder Patricia niet alleen bijzonder dat Esmee het als meisje zo ver schopt, maar ook dat het met beperkte middelen lukt. ,,Wij zijn een doodgewoon gezin en we doen het met oudere spullen.’’

Het gezin kiest er wel echt voor om Esmee te kunnen laten karten, vult Peter, de vader van Esmee, aan. ,,Door de kosten die bij de sport komen kijken, eten wij soms een week pannenkoeken. Ook gaan we niet op vakantie.’’ Dat ze het ondanks de verouderde spullen toch zover schopt, maakt de ouders van Esmee extra trots. Peter: ,,Moet je nagaan waar ze zou staan als ze wel met het nieuwste van het nieuwste zou rijden. Daarom zijn we nu ook hard op zoek naar nieuwe sponsors.’’

Verstappen

Esmee wil als ze wat ouder is de ‘meisjesversie’ worden van de succesvolle Formule 1-racer Max Verstappen. Dat ze nu al op de tweede plek staat in haar klassement, komt volgens Patricia doordat ze veel lef en plezier heeft tijdens het rijden. ,,In de bochten remt ze gewoon niet; op twee wielen vliegt ze erdoorheen.’’ Esmee knikt bevestigend. ,,Ik ben nooit bang, anders dan zou het ook nooit lukken. Je bent beschermd en hebt een pak aan. Dus ik ga ervoor en als ik toch uit de bocht vlieg, dan probeer ik het daarna opnieuw.’’

Eerder dit jaar ging het bij Esmee mis en vloog ze met haar kart door de lucht, tegen de baanpost aan. ,,Eerst bleef ik even zitten, want ik had veel pijn. Daarna deed ik mijn helm af en stak ik mijn duimpje omhoog naar mijn ouders, om te laten weten dat alles oké was’’, vertelt ze. ,,Ook daarna was ik niet bang, ik stap gewoon weer in.’’

Lekker soepje

De Wijkse is nu eenmaal gek van de snelheid en het vermogen van de kart. Nu rijdt ze nog 100 km per uur, straks in de Minimax zelfs 120. Maar wat voor Esmee minstens zo belangrijk is: ze doet het echt samen met haar familie. ,,Mijn vader is ook mijn monteur. Bijna elk weekend zijn we samen op pad, we hebben een hele sterke vader-dochterband’’, vertelt ze. ,,En mama maakt als ik klaar ben altijd een lekker soepje voor me in de caravan. En op het circuit is ze gewoon mijn moeder.’’