Kasteel de Haar wil nieuwe entree voor publiek

Kasteel de Haar in Haarzuilens wil een nieuwe bredere entree om de groeiende stroom bezoekers- zo'n 125.000 per jaar - te kunnen ontvangen. De welstandscommissie gaat vooralsnog niet akkoord met het plan een Engelse wenteltrap te plaatsen.

De huidige smalle trap, de oorspronkelijke diensttrap vanuit het souterrain die bezoekers moeten gebruiken, leidt op drukke dagen tot opstoppingen en vertragingen. Jaarlijks komen er zo’n 125.000 bezoekers naar het populaire kasteel die allemaal via het smalle trappetje naar binnen moeten. ,,Het is een fuik’’, stelt architect Bart Bekooy.

De welstandscommissie gaat vooralsnog niet akkoord met het door Verlaan & Bouwstra architecten ingediende ontwerp voor een Engelse wenteltrap. Dat bleek dinsdag tijdens de bespreking van het nieuwe plan. Commissielid Marijn Schenk ging hierin het verst door zelfs zijn openlijke verbazing uit te spreken over de ingreep.

Ongemak

,,Bij de beleving en ervaring van het kasteel hoort zo’n smal trappetje. Even moeten wachten is lastig, maar hoort erbij. Het kasteel is wat dit betreft te vergelijken met de Piramides van Gizeh. Het is daarom merkwaardig om zo’n ongemak – het verhaal van de dienstbodes – uit het kasteel te halen’’.

Bart Bekooy die een toelichting gaf op het nieuwe plan, benadrukte dat de smalle trap meer is dan een ongemak voor de bezoekers. ,,De trap saboteert het bestaansrecht van het kasteel. De bezoekers zijn de grootste financiers van Kasteel de Haar.’’

Engelse wenteltrap

In het plan van Verlaan & Bouwstra (een kantoor dat al tientallen jaren betrokken is bij de restauratie van Kasteel de Haar) komt er een nieuwe Engelse wenteltrap, die aansluit op de neogotische stijl van architect Cuypers van rond 1900. Eerdere studies met voetgangersbruggen over de slotgracht blijken geen soelaas te bieden en tasten het karakter van het kasteel te veel aan. In plaats van de huidige

70 centimeter brede trap moet er daarom een ruimere wenteltrap komen.

De welstandscommissie vindt dat het ontwerp nog veel vragen oproept. Zo stelde commissielid Wijnand Galema een voorbehoud te maken omdat de nieuwe publiekstrap niet goed aansluit op het in neogotische stijl gebouwde kasteel. ,,Je creëert een nieuw vloertje op de bel-etage. De bovenplattegrond verandert toch ingrijpend. Ook de balustrade en de leuning zijn belangrijk. Hoe sluit dat allemaal aan?’’

Niet definitief