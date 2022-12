Kat Dibbes (nu 18) was twaalf jaar zoek, maar bleek al die tijd gewoon in zijn eigen buurtje rond te lopen

Hettie is razend na stelen lamp van dierenambu­lan­ce: ‘Wie doet zoiets?’

‘Pislink’ is Hettie van Oostenbrugge van de Utrechtse Dierenambulance. Toen ze vorige week aankwam op haar werk bleek dat één van de lampen uit de dierenambulance ‘s nachts was gestolen - niet voor het eerst. Pijnlijk, vindt ze. ,,We zijn een stichting, het is hier al geen vetpot.’’

