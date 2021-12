Kat Siera (16) was tweeënhalf jaar spoorloos, maar is nu terug bij baasje Sandra: ‘Dacht dat ze dood was’

Voor Sandra Germans uit Utrecht kan kerst niet meer stuk. Na ruim tweeënhalf jaar afwezigheid is haar bejaarde kat Siera plotseling weer terug op het oude nest in Utrecht Zuilen. ,,Het is ongelooflijk.”

Ze is flink vermagerd en moet duidelijk weer even wennen aan het gezelschap van soortgenoot Raya naast haar in huis. Maar het is onmiskenbaar haar Siera, die gewoon weer naast Sandra op de bank ligt. Eigenlijk kan ze het nog altijd nauwelijks geloven, dat dit haar is overkomen.

Van het padje

Ruim tweeënhalf jaar geleden, in juni 2019, kwam Siera van de een op de andere dag niet meer thuis. Berichtjes op Facebook, zoeken in de buurt: het leverde niets op, kat Siera was weg en bleef weg. Totdat Sandra afgelopen week gebeld werd op haar werk. Of zij het baasje van Siera was?

Avontuurlijke Siera zou zijn gevonden in de stad en aan de hand van haar chip was Sandra als eigenaar achterhaald. ,,Ik was helemaal van het padje af”, vertelt Sandra. Kilometers verderop bleek iemand Siera vanaf de Amsterdamsestraatweg deze week mee naar huis te hebben genomen. ,,Ik was verbijsterd, dat kan niet dacht ik. Ze is 16, we dachten dat ze dood was.”

Sandra was zo ondersteboven van de voicemail op haar telefoon, dat ze een collega contact op liet nemen om te controleren of het wel klopte. ,,Ik kon dat gewoon even niet.” Toen bleek dat het echt om Siera ging, volgde de hereniging al snel en was er direct herkenning van beide kanten.

Vooral uitrusten

Met kerstavond ligt Siera tevreden spinnend vooral uit te rusten op de bank en grijpt ze haar kans om aan te sterken, na het avontuur dat tweeënhalf jaar heeft geduurd. ,,En dit is niet de eerste keer hè”, voegt Sandra nog even toe. Ook poes Raya blijkt dit jaar in het gezin te zijn teruggekeerd na een lange uitstap, van in haar geval drie jaar. En eerder was ook al een Perzische kat uit het gezin 9 maanden foetsie, voordat-ie als verloren zoon terugkeerde.

,,Ik weet niet wat dat is met onze katten, maar Siera was voordat ze opeens weg ging absoluut geen avonturier hoor. Het is ongelooflijk dat ze nu terug is. Nee, deze kerst ga ik dankzij haar lieve vinders Liz en John echt nooit meer vergeten.”

