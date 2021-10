Katinka (59) werd vijftig keer gestoken door wespen: ‘Ze zaten overal, tot in mijn spijkerbroek aan toe’

Ze gaat een rondje wandelen in het Thorbeckepark met haar kersverse aanwinst: Bendzi. Een adoptiehond uit Bosnië. Hij duikt - nieuwsgierig als hij is- de struiken in. ,,Zigzaggend als een schaapherdershond. Ineens werd hij helemaal wild. Ik had geen idee wat er aan de hand was. In een reflex wierp ik me op hem, in een poging om ‘m te kalmeren.’’