Keert de nachtbus in de regio Utrecht straks terug? Reizigersclub twijfelt: ‘Alleen bij voldoende personeel’

Dé grote man achter de Mall houdt het voor gezien: ‘Nog zoveel kansen om plekken te transforme­ren’

Hij is dé grote man achter Westfield Mall of the Netherlands en was lang verantwoordelijk voor de Nederlandse winkelvastgoedportefeuille van Unibail Rodamco Westfield. Maar na het succes van de Mall, dat onlangs in de publiciteit kwam vanwege een muizenplaag, houdt Bart van Twillert het voor gezien bij de grootste internationale ontwikkelaar van winkelcentra.

17 september