Kelderbrand in Troelstralaan mogelijk door vuurwerk

Onzeker of Utrecht kan deelnemen aan wietexperiment

14:03 Het is nog allerminst zeker of Utrecht mee kan doen met een door de overheid geleid wietexperiment. Dat bleek vanmorgen na een overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op het Utrechtse Stadskantoor, waar ook wethouder Victor Everardt (D66, volksgezondheid) bij aanwezig was.