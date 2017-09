Ken je het Fokkesteeglaantje in Nieuwegein niet? Daar gaan bewoners wat aan doen

Initiatiefneemster om de historische weg onder handen te nemen is Nieuwegeinse Mieke Roskam. Ze woont zelf vlak naast het Fokkesteeglaantje. „Via het gemeentelijke project Eigenwijks kregen we de vraag om met ideeën te komen om de buurt te verbeteren. Toen ben ik me gaan verdiepen in het laantje, maar ik had geen idee van waar ik aan begon. Dat het zo'n rijke historie heeft wist ik niet. We willen de mooie laan graag op deze wijze tentoonstellen en daarmee hebben we een vernieuwd monument in de wijk.”