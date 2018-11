Kensington niet in Ziggo Dome; dan maar in Utrechtse bios

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

11:58 Soa Aids Nederland opent vandaag een pop-upcondoomwinkel. In de zogeheten Try before you fly -winkel vindt iedereen zijn of haar ideale condoom. Er is een ruim assortiment, een condoomadviseur en zelfs een paskamer waar je het rubberen anticonceptiemiddel kan testen. Soa Aids Nederland vraagt met de pop-upstore, die er vijf dagen is, aandacht voor het dalende gebruik van condooms. De officiële opening is om 09.00 uur.