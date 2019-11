Kensington zocht naar verdieping op nieuwe plaat

Kensington komt vandaag met zijn langverwachte nieuwe album Time. De titel is toepasselijk want de Utrechtse rockers namen de tijd om op zoek te gaan naar wat bezinning. Een meterslange rij in de Utrechtse Voorstraat die eindigt bij platenzaak Plato maakte gisteravond duidelijk welke status de Utrechtse rockband heeft bereikt.

“Het was het moment om stil te staan bij alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd”, zegt gitarist Casper Starreveld. Het was voor de band na vier albums ook wel nodig om even pas op de plaats te maken. “Er gebeurde van alles in onze eigen levens, we speelden concert na concert en zijn de hele wereld overgevlogen. Het was goed om de tijd even stil te zetten om te kijken hoe we ons dan zouden voelen.”

Kensington vloog naar Canada om Time op te nemen. “We hebben heel bewust rust voor onszelf gecreëerd. Door het tijdsverschil stoorde niemand ons en waren we afgezonderd. Tussen de opnames door konden we het bos in. Het hielp enorm om de middle of nowhere in te trekken.”

Minder rigide

Dat kluizenaarsbestaan is Time volgens de gitarist alleen maar ten goede gekomen. De muzikanten hadden door voorganger Control al beseft dat ze bredere muziek willen maken, maar zijn hier nu nog meer van overtuigd. “We gaan meer dan ooit alle kanten op. We zijn minder rigide.”

In Canada blikte Kensington ook terug op alle successen die tot nu toe zijn behaald. Met tien keer een uitverkochte Ziggo Dome, als eerste Nederlandse groep ooit een volledig volle Johan Cruijff ArenA en meerdere Europese tournees is er genoeg te vieren. “Het is bizar dat je op een gegeven moment in je carrière veel meer hebt bereikt dan je van tevoren had verwacht. Dat je al blij was dat je in Paradiso mocht staan en dan komt de HMH, de Ziggo Dome en dan nog de ArenA.”

Wennen

De mannen streven niet langer naar een bepaald doel. “We hebben de luxe dat het niet meer het allerbelangrijkste is wat de volgende grote stap moet worden.” Maar wennen aan het succes doet de band niet. “We hebben nu niet meer als we in de Ziggo Dome komen van: holy shit, wat een grote zaal, maar denken juist: yes, we mogen weer. Maar aan de andere kant moet het ook niet gaan wennen, want dan is er iets goed mis.”

Spelen voor een kleiner publiek doet Kensington ook nog steeds graag. De band gaf een select clubje luisteraars van Radio 538 donderdag alvast een voorproefje van het album. “In het Klokgebouw in Eindhoven, heel toepasselijk”, zegt Casper lachend. Slechts honderd mensen waren bij de showcase aanwezig. “Het is altijd wel spannend om je nieuwe liedjes de wereld in te slingeren. Misschien is het nog wel enger voor zo’n klein publiek, maar wel heel leuk.”

Ook in het buitenland betreedt Kensington de kleinere podia. “Daar staan we niet in de Ziggo Domes van de wereld”, vertelt de gitarist, die volgend jaar weer met zijn bandgenoten door Europa toert. “Die afwisseling is fijn. Daar ben je een beetje de underdog. Dat kleine bandje uit Utrecht dat even komt spelen.”