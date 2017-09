Kerckebosch in zak en as na vierde brandstichting in korte tijd: 'Ik weet gewoon dat ik straks ook aan de beurt ben'

Jean-Paul Schipper uit Zeist had zijn oude Volvo uit 2002 noodgedwongen aan de Prinses Marijkelaan in Zeist geparkeerd. Normaal gesproken stalt hij zijn auto liever ergens waar er meer zicht op is. De keuze voor de plek is de auto in de nacht van zondag op maandag fataal geworden. Rond kwart over drie kreeg de brandweer een melding van een autobrand: het was de Volvo van Schipper.