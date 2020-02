Kerk speelt tegen Ajax: teen stopt aanvaller niet af voor duel met Amsterdammers

Drugsdea­lers en levensge­vaar­lij­ke gerace over Kanaal­straat: Lombok is overlast spuugzat

8:33 Drugsdealers in de portieken, gerace over de Kanaalstraat, vuilnis op straat. Bewoners van Lombok zijn de overlast spuugzat. Ze willen dat de gemeente versneld begint met de herinrichting van de Utrechtse wijk die eigenlijk voor 2022 gepland staat. De PvdA denkt dat een politiepost de oplossing is om de repeterende problemen in de kiem te smoren.