Kerktoren Nieuwer Ter Aa zakt steeds een beetje schever

Een vergelijking met de toren van Pisa is een beetje flauw. En ook niet correct. ,,Hij staat niet op omvallen’’, zegt Wilke Sloesarwij. ,,Maar de verzakkende kerktoren trekt wel scheuren in de muren van ons kerkgebouw’’, vult Hendrik van Eck haar aan.

Van Eck is kerkrentmeester (secretaris) van de hervormde gemeente. Hij heeft de gemeente Stichtse Vecht op de verzakkende toren geattendeerd. ,,De gemeente is sinds de napoleontische tijd eigenaar van de toren in Nieuwer Ter Aa, die vooral in de zuidwesthoek wegzakt. Ik denk dat ie de laatste jaren zo’n 10 centimeter extra uit het lood is komen te staan. Er trekken steeds diepere scheuren in de kerkmuur die aan de toren vastzit. En de nabijgelegen sponningen van de glas-in-loodramen staan onder groeiende spanning.’’

Volgens een voorlichter van de gemeente heeft de gemeente inderdaad een onderhoudsplicht. ,,Het ontwerp voor de nieuwe fundering is inmiddels gereed. Rechtzetten van de toren kan uiteraard niet. We stabiliseren de boel om verdere schade aan het kerkgebouw te voorkomen. De uitvoering begint in 2018 en kost enkele tonnen.’’

Love story

Quote Top­res­tau­ra­teurs stonden versteld van het juweeltje dat zij hier aantroffen Hendrik van Eck Sloesarwij en Van Eck zijn content met de opstelling van de gemeente. Sloesarwij: ,,Als betrokken kerklid en echte Draaienees (inwoner van Nieuwer Ter Aa, red.) voel ik een historische verbondenheid met de kerk. Maar ook de cultureel-historische waarde is enorm. Van 1150 tot 1250 beleefde dit dorpje zijn eigen Gouden Eeuw. Het riviertje De Aa was dé verbindingsroute tussen Utrecht en Amsterdam. Vooraanstaande families vestigden zich in Nieuwer Ter Aa. De glas-in-loodramen zitten vol met hun familiewapens. En vergeet niet onze dorpse love story. Uit liefde voor zijn overleden echtgenote barones Kitty Earle - van Reede van Ter Aa, schonk een rijke Engelsman in 1898 aan de kerk een schitterend orgel en het bijzonder fijnzinnig gebrandschilderde ‘Caeciliaraam’. Tamelijk uitbundig voor een orthodox-protestantse kerk als de onze, maar blijkbaar werd daartegen niet geprotesteerd. En gelukkig maar.’’





De voormalige welvaart binnen het dorp komt terug in de glas-in-loodramen. Van Eck: ,,Bij restauratie vorig jaar bleken deze van uitzonderlijke kwaliteit. In ontwerp, pigment en glassoort. Toprestaurateurs stonden versteld van het juweeltje dat zij hier aantroffen. Het was dus geen optie om een vrijwilliger van de kerk te vragen om met een soldeerbout wat te repareren.’’

Opknapbeurt

,,Maar we hebben nog een aantal ramen te gaan. Ook het dak moet met nieuw leisteen worden bedekt en het orgel heeft een opknapbeurt nodig’’, vertelt Sloesarwij, die als vrijwillig fondsenwerver geld inzamelt voor de kerk. ,,We moeten zo’n kleine vier ton investeren. Nieuwer Ter Aa staat bekend om zijn zelfredzaamheid, maar alle steun is welkom.’’