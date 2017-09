Kerkuilen in Kockengen kunnen muizen tellen

De Lange vertelt dat kerkuilen als geen ander anticiperen op de muizenstand. ,,Een paartje gaat pas eieren leggen als ze weten dat er genoeg muizen zijn. Dit jaar was het aantal muizen in het voorjaar voor veel kerkuilen niet toereikend om te gaan broeden. Ze hebben zitten wachten en wachten. In een uitzonderlijk goed muizenjaar kan een kerkuilenpaartje wel tien jongen grootbrengen. Maar een vijftal jonkies is ook een mooie score."

De ouders van de uilskuikens zijn alleen 's nachts in de weer met het vangen van voedsel. ,,Overdag zitten ze verscholen bij hun kroost. Maar in het donker zijn ze meteen flink actief. Ze moeten per jong drie muizen vangen en dan ook nog eens drie muizen voor zichzelf."

Pluizenbollen

De Lange: ,,In en rond Kockengen hebben we tien kasten hangen voor de kerkuil. Meestal hebben we zo'n vier paartjes, dus ze hebben keuze genoeg. De nestkast op deze boerderij in het buurtschap Laag Nieuwkoop is eigenlijk altijd bezet, op vorig jaar na. De 'vader-kerkuil' was het jaar daarvoor verongelukt bij een verkeersongeval in Woerden. Het vrouwtje heeft even een jaartje gerouwd maar blijkbaar een nieuwe partner gevonden."