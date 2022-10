Kermis Houten sluit ook op de laatste avond vroeg: ‘We willen terug naar een gezellig familiefeestje’

Liesbeth is 53 maar leeft als een stokoude vrouw: ‘Kon pas na drie weken naar mijn zoons nieuwe huis kijken’

Liesbeth Werensteijn (53) leeft haar leven in ‘blokjes’. Twee uur op, twintig minuten rust. De Houtense heeft al bijna twee jaar long covid. Deze week nam ze afscheid van haar werk als docent aan de Hogeschool van Utrecht, want dat gaat simpelweg niet meer. ,,Luister naar ons verhaal. Want begrip kun je alleen opbrengen als je weet waarover het gaat.’’

23 oktober