Kersen zijn bijna klaar om geplukt te worden: ‘De smaak is door al die zonnige dagen overheerlijk’

Met pijn in het hart moet Theo Vernooij, de grootste kersenbaas in de Kromme Rijnstreek, breken met een traditie: de overhandiging van het eerste mandje kersen in zijn boomgaard in Cothen. De commissaris van de Koning Hans Oosters zou er zelfs voor komen. Met dat mandje werd jarenlang de kersentijd geopend; volgens veel liefhebbers van de rode lekkernij een tijd om naar uit te kijken. Maar het coronavirus strooit roet in het eten voor een feestelijke aftrap. Nog meer pijn doet de afgelasting van het twintigste kersenfestival eind juni, waar jaarlijks duizenden mensen op afkomen. Vernooij: ,,Heel jammer. Juist vanwege de jubileumeditie. We hadden grootse plannen voor een extra feestelijk festival. Blijft in het vat voor volgend jaar.’’