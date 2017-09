Kerstbomen, versiersels en héél veel ballen in voormalig C&A-pand

In het voormalige C&A-pand aan het Vredenburg vestigt zich een paar maanden lang een pop-upwinkel voor kerstversiering. Over twee verdiepingen verspreid zullen hier zo’n 3.000 verschillende kerstartikelen te koop zijn.

De eerste bomen staan inmiddels kleurrijk opgetuigd in de voormalige kledingwinkel. Die ging in mei dicht, toen C&A besloot zich in het stadscentrum te concentreren op de vestiging in Hoog Catharijne. Tientallen dozen staan hoog opgestapeld klaar om te worden uitgepakt. ,,Over een paar weken openen we hier een waar kerstwalhalla’’, zegt Romy Starink, die er samen met haar collega’s nog een hele klus aan heeft alles op te bouwen en in te richten.

Het C&A-pand op de hoek van het Vredenburg en de Potterstraat.

Meer winkels

It’s all about Christmas, staat er vanaf eind deze maand op de gevel. Behalve in Utrecht worden er onder deze noemer ook tijdelijke kerstwinkels geopend in Amersfoort, Zoetermeer, Eindhoven, Maasmechelen (België) en Bataviastad.

De onderneming erachter houdt kantoor in Groenlo en beheert het hele jaar door een webshop voor kerstversieringen. Tegen de tijd dat de pepernoten weer in de winkels liggen, wordt het tijd om ook fysieke verkooppunten in te richten. Romy Starink: ,,Voorheen leverden we vooral aan de groothandel. Tegenwoordig verkopen we steeds meer rechtstreeks aan de consument. Daarvoor zoeken we telkens geschikte, leegstaande winkelpanden die we voor een paar maanden kunnen huren.’’

Buitenkans

Het oude C&A-pand, waarvan nog steeds niet duidelijk is welke winkel de officiële volgende huurder is, ziet Starink als een buitenkans: midden in het centrum, met naar verwachting dus volop aanloop in de kersttijd.