Kerstman bezorgt kalkoenen bij mensen die het juist nu verdienen: ‘Dit kunnen we zo goed gebruiken’

Ziekenhui­zen regio Utrecht blijven de geplande zorg leveren: dit is de situatie per ziekenhuis

17:48 De ziekenhuizen in regio Utrecht blijven de geplande zorg zo veel mogelijk leveren. Doordat er al een deel van de reguliere zorg is afgeschaald, is er vooralsnog genoeg capaciteit beschikbaar voor zowel de reguliere- als de coronazorg. Op dit moment liggen er 184 coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen, waarvan 47 op de IC.