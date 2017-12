Kerststal Dick Bruna in Domkerk Utrecht

De kerststal werd geopend door predikant Netty de Jong-Dorland. ,,We hadden al 25 jaar een traditionele kerststal’’, vertelt ze.,, Dit jaar dachten we: hoe mooi zou het zijn als we Dick Bruna en de Domkerk, die beide Utrechtse iconen zijn, kunnen verenigen? Het jaar van het overlijden van Bruna is een mooi moment om die twee samen te brengen.’’



Met medewerking van uitgeverij Mercis Publishing gaf de kerk aan een ontwerpbureau opdracht grote houten figuren te maken van het Bijbelse verhaal. De predikant is in haar nopjes met de aanwinst. ,, Het speelt een rol in de levens van kinderen én volwassenen, omdat veel mensen er mee zijn opgegroeid. Het tafereel spreekt ook tot mijn verbeelding. Er is goed mee uit te leggen hoe de engel sprak dat er een bijzonder kind was geboren. En in de drie Koningen zijn duidelijk alle volken vertegenwoordigd.’’