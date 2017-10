Keurmerk van taalschool Maximaal Taal blijft voorlopig geschorst

‘Dood van bouwvakker Pawla was niet nodig geweest’

11:53 Drie weken geleden viel een enorme hijskraan van zes meter hoogte met een donderende klap op de bouwplaats naast het centraal station in Utrecht. Daarbij vielen wonder boven wonder geen slachtoffers. In januari viel een Poolse bouwvakker in een liftschacht bij de bouw van Hoog Catharijne, iets verderop. Hij overleefde het niet. ,,Er wordt een loopje genomen met de veiligheidsmaatregelen, óók door bouwvakkers zelf.''