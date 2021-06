Kian (13) krijgt op de ic van het WKZ de eerste nijntje, die symbool staat voor een grote inzamelingsactie

video Hoogzwange­re vrouw vertelt rechter ten einde raad over schimmel­flat: ‘Dit huis maakt ons ziek’

19:40 Het zijn schrijnende verhalen van bewoners van een vervallen flatgebouw in Utrecht Overvecht. Ze slikten jaren grote vochtproblemen in hun woningen in de verwachting dat verhuurder Bo-Ex het gebouw grondig vernieuwt of vervangt door nieuwbouw. Maar ze wachten al meer dan tien jaar. Nu zijn ze naar de rechter gestapt.