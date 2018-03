Kiefer ‘Jack Bauer’ Sutherland komt als zanger naar TivoliVredenburg

#UtrechtKiest Tivoli­Vre­den­burg ook landelijk kloppend hart van ver­kie­zings­avond

7:38 TivoliVredenburg is de komende dagen het kloppende hart tijdens het verkiezingsspektakel. In het Gegeven Paard debatteren maandagavond vijftien Utrechtse lijsttrekkers met elkaar. Dinsdagavond gaan in het pand landelijke politici met elkaar in debat en de uitslagenavond is woensdagavond live vanuit het muziekpaleis.