Kijkers oude seksboten Zandpad: ‘de matrassen gaan er zeker uit’

Vader Jan Timmer (75) en zoon zijn Tom (53) trekken alles open bij het inspecteren van boot Pimmetje. Zelfs de onderkant van de boot wordt via een luik in de vloer bekeken. ,,Je moet kijken of het er droog is”, licht Tom toe. En? ,,Kurk.”



De twee hebben hun oog laten vallen op deze boot, die met 5 bij 20 meter precies het goede formaat heeft. Tom: ,,Mijn vader heeft al een ex-werkschip in Lelystad met een ligplaats van 20 meter. Ik heb er altijd al een ark voor in de plaats willen leggen, voor mij, m’n vrouw en m’n vader. Dit is een buitenkansje. Ze gaan weg voor 500 tot 2.000 euro, terwijl zo’n betonnen fundering nieuw al 10.000 euro kost. Als het geraamte dan ook nog goed is...”