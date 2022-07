Kimi (13) uit Veenendaal droomde van een eigen paard, maar Rubia werd een nachtmerrie

Een paar maanden geleden was het dan zover: Kimi en haar vader gingen Rubia ophalen bij een handelaar in Veenendaal. Ruim 7000 euro hadden haar ouders ervoor betaald, maar dat hadden ze er graag voor over: De 13-jarige was met dikke voldoendes hard op weg naar vwo 3, dus ze had haar eigen paard meer dan verdiend. ,,Eind april hebben we afspraken met de verkoper gemaakt”, vertelt vader Jan Willem Leendertz. ,,Half mei hebben we hem opgehaald.” Niet wetende dat ze de handelaar slechts twee maanden later weer zouden zien, maar nu in de rechtbank, waar Leendertz eiste dat de verkoper het onhandelbare dier terug zou nemen.