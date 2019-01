Kind (5) valt uit raam Utrechtse woning, politie doet onderzoek

Even voor half tien werden de ambulancedienst, politie en een traumateam opgeroepen voor het ongeval. Bij aankomst lag het kindje voor de woning op de stoep. De artsen van de ambulance en het traumateam ontfermde zich over het slachtoffertje waarna het met spoed naar het ziekenhuis vervoerd is. Het kind was op dat moment bij kennis. De woordvoerster van de politie kon niet vertellen of het om een jongen of meisje ging.