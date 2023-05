Kind zit vast in prullenbak bij speeltuintje, brandweer komt eraan te pas om het te bevrijden

Vrouw (50) die haar partner Jos (69) doodstak, hoort deze week hoe aanklacht luidt

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiterlijk woensdag wat de voorlopige aanklacht is tegen de 50-jarige vrouw die zaterdagavond haar partner Jos (69) om het leven bracht in hun woning aan de Mandemakerslaan in De Meern, Utrecht. De vrouw zit vast en wordt verhoord door de recherche.