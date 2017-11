Kinderen eten boterhammetje met Houtense burgemeester

Ook buren van uitgebrand huis in Zeist kunnen voorlopig niet thuis slapen

16:20 De buren van de woning aan de Nijenheim in Zeist dat dinsdagochtend in alle vroegte door brand is verwoest, moeten zeker drie tot zes maanden elders onderdak zoeken. De bewoners van het door brand getroffen huis moeten zeker een jaar wachten tot ze weer hun huis in kunnen.