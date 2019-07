Kinderen leren op het Klusplein van De Torenuil in IJsselstein ook levenslessen

Ine Vermeer, directrice van De Torenuil, legt uit waarom het belangrijk is: ,,Als school hadden we al iets voor leerlingen die makkelijk kunnen leren. Voor kinderen die andere talenten hebben, hadden we echter nog niets.’’ Het idee om structureel met een Klusplein aan de gang te gaan, raakte in een stroomversnelling met de komst van conciërge Bob van Heel (71). Hij ontwierp in het verleden onder meer winkels en ook op De Torenuil had hij meteen het ene na het andere idee. Hij maakte bovendien gemakkelijk contact met de leerlingen, die hem al snel op handen droegen.

Bij het Klusplein gaan zes kinderen uit groep 7 en 8 eenmaal per week een uur onder leiding van Bob en ondersteund door leerkracht Kim van Haaften aan de slag met techniek. Dat kan 3D-tekenen zijn, maar ook bijvoorbeeld het met een mes exact uitsnijden van vormen.

Bob leert ze daarbij niet alleen waarom een mes soms beter snijdt dan een schaar en waarvoor een geodriehoek en een passer dienen, maar geeft ze ook een levensles mee: als het de eerste keer niet lukt, geeft het niet en probeer je het nog een keer. En je bent niet snel tevreden, maar pas als het goed is. Want: ,,Als je iets goed doet, ziet het er beter uit.’’ Daarnaast schakelt hij de leerlingen – in overleg met de groepsleerkrachten – regelmatig in voor andere klussen op de school, zoals het versieren van een ruimte voor een voorstelling of het wegbrengen van oud papier.

Menzo Flink (12), Ringo Klein (12), Juwel Rijners (11) en Suus de Graaf (11) zijn vier van de zes kinderen die sinds maart bij het Klusplein actief zijn. Menzo verwoordt de mening van de groep als hij uitlegt waarom het Klusplein zo leuk is: ,,Andere kinderen konden, bijvoorbeeld, altijd zeggen: ‘Ik ga naar Spaans’. Nu heb ik ook iets speciaals en kan ik zeggen: ‘Ik ga naar het Klusplein’.” Zowel Menzo als Ringo vonden tot nu toe het 3D-tekenen en het solderen en lassen het leukste. Menzo: ,,Je kunt met solderen en lassen van alles maken.’’ Zowel Juwel als Suus hopen later hun talenten te kunnen gebruiken in de mode-industrie. Suus: ,,Ik wil dan niet alleen ontwerpen, maar ook de kleren zelf maken.’’