Kinderen lopen op spoor: treinverkeer rond Utrecht Centraal stilgelegd

Groot verlies: ijsbeer­jong in Ouwehands Dierenpark overleden

18:07 Een van de twee ijsbeerjongen in Ouwehands Dierenpark is gisteravond onverwacht overleden. De dierentuin in Rhenen kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak en spreekt van ‘een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden'.