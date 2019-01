Kinderhoek restaurant in Leidsche Rijn dicht: ‘Ouders gingen met elkaar op de vuist’

De kinderhoek in het All You Can Eat restaurant FoodExplore in Leidsche Rijn is sinds gisteren dicht. Via Facebook laat het bedrijf weten dat ‘aanhoudende incidenten’ met ‘ruziënde ouders’ de reden van de sluiting is. Volgens de politie is er vrijdagavond een vechtpartij tussen het personeel en de gasten geweest.

Rond 19.15 uur ontstond er een hoop geschreeuw vanuit de ingang van de kinderspeelhoek, vertelt een ooggetuige, die liever anoniem wil blijven. ,,Er ontstond paniek. Ik zag ouders letterlijk naar de hoek rénnen.”

Geboeid

Omdat hij bang was dat er misschien wel brand was ontstaan, ging hij – net als volgens hem heel veel anderen – bij de speelhoek kijken. Daar zag hij mensen met elkaar op de vuist gaan. Een kwartier later werden er twee mannen geboeid afgevoerd.

Quote Er ontstond paniek. Ik zag ouders letterlijk naar de hoek rénnen Ooggetuige

De politie bevestigt dat er een vechtpartij was bij FoodExplore. Die was volgens de politie zo uit de hand gelopen, dat er werd geslagen door zowel personeel als gasten. Uiteindelijk werden een 60-jarige man uit Vleuten en een 29-jarige man uit Maarssen aangehouden. Er moest ook een ambulance komen, waarin een aantal personen is nagekeken.

De eigenaar van FoodExplore, Wenging Quu, zegt ook dat er een incident is geweest vrijdagavond. Hij was even naar zijn auto om een belletje te plegen en toen hij terugkwam, was het volgens hem alweer voorbij. ,,Er was ruzie tussen twee ouders. Het ging vast over de kinderen of zo. Ik weet er niet zoveel van.”

Verkeerde informatie

Volgens Quu is de kinderhoek niet dicht omdat er constant incidenten zijn, zoals in bericht op de Facebookpagina van FoodExplore valt te lezen, maar omdat de kinderhoek toch al niet meer goed was. ,,We hebben hem gesloten om hem te verbouwen. Over ongeveer vier weken wordt er gloednieuwe speelhoek geopend met allerlei nieuwe toestellen, die nog wel besteld moeten worden. Het bericht op Facebook klopt niet. Eén van mijn medewerkers heeft dit geschreven, maar die was niet op de hoogte en heeft verkeerde informatie gegeven.”

In het bericht op Facebook staat dat de kinderhoek is gesloten vanwege ‘aanhoudende incidenten.’ ,,We hebben geprobeerd het op te lossen met nanny’s, maar ook zij hebben het heel moeilijk om de confrontatie aan te gaan met ruziënde ouders over hun kinderen. FoodExplore moet immers een veilige en gezellige plek blijven voor iedereen. We betreuren dit besluit ten zeerste, waardoor we waarschijnlijk veel (kleine) gasten moeten teleurstellen”, valt er te lezen.