Kinderopvang Jolie ging al eerder fors in de fout

Update Verdachte aangehou­den na schietinci­dent park De Gagel in Utrecht

27 mei De politie heeft gistermiddag even na 13.00 uur een verdachte aangehouden die in Park de Gagel in de Utrechtse wijk Overvecht enkele schoten had gelost. De 30-jarige Utrechter is in bewaring gesteld. Er zijn geen gewonden gevallen.