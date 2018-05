Kippenvel als fans FC Utrecht afscheid nemen van Roel (61)

Transgen­der­bo­men zorgen voor stank in Wittevrou­wen

11:15 Het bestaat echt: een mannetjesboom die verandert in een vrouwtjesboom. En van die transgenderbomen hebben sommige bewoners in de FC Dondersstraat in de Utrechtse wijk Wittevrouwen last. De vrouwtjesbomen produceren in het najaar een vrucht die platgetrapt, enorm stinkt. Andere bewoners willen deze ginkgobomen juist van de kap redden.