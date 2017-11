Klant verlangt nu eenmaal meer van een winkel dan vroeger

Op de Comic Con in Utrecht kom je ogen tekort

15:16 In de Jaarbeurs vindt vandaag en morgen de wintereditie van de Dutch Comic Con plaats. Liefhebbers van games, fantasy en science fiction komen van heinde en ver naar Utrecht om hun helden te eren. Wie als leek over de beurs loopt, kijkt zijn ogen uit. De ene bezoeker is nog mooier uitgedost en verkleed dan de ander. Het AD sprak met een paar van hen.